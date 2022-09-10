УАФ выступила с заявлением к УЕФА и ФИФА против проведения матча россия - Босния и Герцеговина
Просят не допустить этот поединок
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой пересмотреть проведение матча между россией и Боснией и Герцеговиной.
УАФ направила соответствующее письмо в международные футбольные органы.
“Напоминаем, что из-за военной агрессии россии против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями”, - говорится в заявлении УАФ.
Напомним, что этот поединок должен состояться 19 ноября на "газпром арене" в санкт-петеребурге.
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