УАФ выступила с заявлением к УЕФА и ФИФА против проведения матча россия - Босния и Герцеговина

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой пересмотреть проведение матча между россией и Боснией и Герцеговиной.

УАФ направила соответствующее письмо в международные футбольные органы.

“Напоминаем, что из-за военной агрессии россии против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями”, - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, что этот поединок должен состояться 19 ноября на "газпром арене" в санкт-петеребурге.