Резников: Еще до конца не известно, как будет выглядеть ленд-лиз
Детали все еще проговариваются союзниками
Військове телебачення України
По состоянию на начало сентября окончательная концепция и детали ленд-лиза еще не известны – нюансы, какой будет эта программа помощи, еще обсуждаются. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
"Я вас наверняка разочарую, потому что окончательное понимание, как будет выглядеть ленд-лиз, еще родится. Потому что наши партнеры еще совсем не закончили формировать модель.
То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются", - сказал Резников.
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