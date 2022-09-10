Усик своим ударом начал матч Полесье – ФСК Мариуполь
Боксер имел возможность вспомнить свое прошлое в житомирском клубе
фото - ФК Полісся
Сегодня в 15:00 начался матч Первой лиги, в котором встречаются житомирское "Полесье" и ФСК "Мариуполь".
Возможность начать поединок своим ударом получил известный украинский боксер, обладатель титулов WBA и WBO Александр Усик.
Как известно, ранее Усик уже выступал за "Полесье". Четвертого февраля Александр сыграл за житомирян в товарищеском матче с "Вересом" (2:1), выйдя на поле на 75-й минуте.
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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
10.09.2022 в 15:21
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