Усик своим ударом начал матч Полесье – ФСК Мариуполь

Сегодня в 15:00 начался матч Первой лиги, в котором встречаются житомирское "Полесье" и ФСК "Мариуполь".

Возможность начать поединок своим ударом получил известный украинский боксер, обладатель титулов WBA и WBO Александр Усик.

Как известно, ранее Усик уже выступал за "Полесье". Четвертого февраля Александр сыграл за житомирян в товарищеском матче с "Вересом" (2:1), выйдя на поле на 75-й минуте.