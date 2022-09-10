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Усик своим ударом начал матч Полесье – ФСК Мариуполь

Общие новости
(1 голосов)

Боксер имел возможность вспомнить свое прошлое в житомирском клубе

Усик своим ударом начал матч Полесье – ФСК Мариуполь

фото - ФК Полісся

Новина українською

Сегодня в 15:00 начался матч Первой лиги, в котором встречаются житомирское "Полесье" и ФСК "Мариуполь".

Возможность начать поединок своим ударом получил известный украинский боксер, обладатель титулов WBA и WBO Александр Усик.

Как известно, ранее Усик уже выступал за "Полесье". Четвертого февраля Александр сыграл за житомирян в товарищеском матче с "Вересом" (2:1), выйдя на поле на 75-й минуте.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик ФСК Мариуполь
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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
10.09.2022 в 15:21
Так и кого он ударил?
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