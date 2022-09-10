Представитель ОК Юг: Есть продвижение ВСУ по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров
Скоро об этих населенных пунктах сообщат дополнительно
Представитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала события на Юге Украины:
“Результаты радуют, и мы работаем над тем, чтобы они каждое утро были достаточно убедительными. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. Скоро мы обязательно сообщим и те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов”, - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.
Кроме этого пресс-секретарь добавила, что ВСУ уничтожили 70 оккупантов, 9 вражеских танков и 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которые россияне применяли для обстрелов Никопольского района.
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