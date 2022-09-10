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Пятов о матче с рф: Футбольная ассоциация Боснии, сколько стоит совесть?

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Спорт вне политики?

Пятов о матче с рф: Футбольная ассоциация Боснии, сколько стоит совесть?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Андрей Пятов поделился мнениями по поводу решения Боснии и Герцеговины провести товарищескую игру против россии.

"Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть? Когда агрессор терроризирует страну-соседа и угрожает всему миру голодом, холодом и ядерной катастрофой, вы хотите выходить с ними на одно поле?"

Когда для всех сознательных людей ответы на эти вопросы очевидны, вы поддерживаете убийства, насилие и террор. Спорт вне политики?" – написал Пятов в своем инстаграмме.

В свою очередь украинский голкипер поблагодарил Миралема Пьянича и Эдину Джеко за то, что они отказались участвовать в матче против команды страны-агрессора.

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В статье: Андрей Пятов Босния и Герцеговина
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