Пятов о матче с рф: Футбольная ассоциация Боснии, сколько стоит совесть?

Вратарь донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Андрей Пятов поделился мнениями по поводу решения Боснии и Герцеговины провести товарищескую игру против россии.

"Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть? Когда агрессор терроризирует страну-соседа и угрожает всему миру голодом, холодом и ядерной катастрофой, вы хотите выходить с ними на одно поле?"

Когда для всех сознательных людей ответы на эти вопросы очевидны, вы поддерживаете убийства, насилие и террор. Спорт вне политики?" – написал Пятов в своем инстаграмме.