ВСУ вышли на окраины Лисичанска
россияне и коллаборанты массово покидают Луганскую область
Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают украинские территории.
Так вечером 10 сентября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что жители Лисичанска уже увидели ВСУ на окраине города.
Также глава областной администрации рассказал, что ночью над Кременной партизаны подняли украинский флаг. В свою очередь, россияне и коллаборанты массово покидают территорию Луганщины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Луганська ОВА/Гайдай Сергій
Популярное сейчас
- российские силы вблизи Изюма стают все больше изолированными, - Британская разведка
- Эдин Джеко: Я против проведения матча россия – Босния и Герцеговина
- Шапаренко пропустит полгода, в УПЛ случилась сенсация. Главные новости за 9 сентября
- Футболист-изменник. Экс-игрок сборной Украины вернулся в россию
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
Новости по теме
- 09:46 Украинские Гайдай: После захвата Лисичанска враг не может активно наступать дальше
- 10:04 Украинские россияне за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили, - Гайдай
- 16:04 Украинские ВСУ одной атакой уничтожили 50 российских солдат в оккупированном Лисичанске
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти