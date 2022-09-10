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ВСУ вышли на окраины Лисичанска

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россияне и коллаборанты массово покидают Луганскую область

ВСУ вышли на окраины Лисичанска

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают украинские территории.

Так вечером 10 сентября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что жители Лисичанска уже увидели ВСУ на окраине города.

Также глава областной администрации рассказал, что ночью над Кременной партизаны подняли украинский флаг. В свою очередь, россияне и коллаборанты массово покидают территорию Луганщины.

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В статье: война с Россией Лисичанск Сергей Гайдай
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