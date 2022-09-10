Минобороны рф: Проведена операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки войск
Очередной "жест доброй воли" или "отрицательное наступление"?
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области.
В свою очередь пропагандисткие СМИ пишут, что в минобороны россии заявили, что все идет по плану, и "в целях защиты Донбасса в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР, а такжепроведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.09.2022 в 19:04
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