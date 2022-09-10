  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минобороны рф: Проведена операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки войск
В тренде

Минобороны рф: Проведена операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки войск

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Очередной "жест доброй воли" или "отрицательное наступление"?

Минобороны рф: Проведена операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки войск

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области.

В свою очередь пропагандисткие СМИ пишут, что в минобороны россии заявили, что все идет по плану, и "в целях защиты Донбасса в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР, а такжепроведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

Читайте такжеВСУ вышли на окраины Лисичанска

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.09.2022 в 19:04
То в них отріцатєльной наступлєніє .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде