Валерий Поркуян: Королева Елизавета II пригласила меня на танец

Смерть королевы Елизаветы II ошеломила не только Великобританию, но и весь мир. Печальное известие, полученное в четверг из резиденции монаршего лица – замка Балморал в Шотландии, не оставило равнодушными и людей в Украине. Среди них есть наши футбольные личности, которым представилась возможность контактировать с королевой в далеком 1966 году в Англии, где проводилась финальная часть чемпионата мира. О тех незабываемых мгновениях до сих пор вспоминает нападающий Валерий Поркуян, который вместе с четырьмя своими партнерами по киевскому "Динамо" - Виктором Банниковым, Леонидом Островским, Йожефом Сабо и Виктором Серебренниковым входил в состав сборной СССР на том Мундиале.

- Если мне не изменяет память, королева присутствовала на матче-открытии чемпионата Англия – Уругвай и финальном поединке Англия – ФРГ. Возможно, наблюдала и за другими встречами английской сборной на пути к финалу. Впрочем, утверждать не буду – не знаю, – рассказывает Поркуян.

– Учитывая, что тогда Англия победила в борьбе за звание чемпиона мира, Елизавета II принесла своей сборной удачу…

– Выходит, что так. Фартовая болельщица (улыбается). Интересно, что англичане все игры мирового первенства 1966 года проводили на легендарном стадионе "Уэмбли", подавляющая часть которых собирала на трибунах более 90 тысяч болельщиков. Когда такая огромная зрительская аудитория затягивала гимн "Боже, храни королеву!", это было поразительно!

– Елизавету II вы вблизи видели?

– Да. Когда чемпионат мира финишировал, для всех четырех команд-призеров – Англии, ФРГ, Португалии и СССР (тогда бронзовые награды вручались обоим сборным, игравшим в поединке за третье место) королева устроила официальный прием с банкетом. Он проходил в одной из ее резиденций в Лондоне. Помню, что нам пришлось с первого этажа спускаться вниз на лифте. По-видимому, это было предусмотрено условиями безопасности. Хотя даже трудно себе представить, чтобы королевой в Великобритании был кто-то недоволен и намеревался покушаться. Так вот, спустившись лифтом, мы оказались в прекрасном праздничном зале, где все имело торжественное убранство. На этом мероприятии присутствовали известные футболисты, отличившиеся на турнире или выступавшие на подобных первенствах не раз. Елизавета II поразила своими манерами: с каждым участником чемпионата мира она поздоровалась и поклонилась. Ей меня представили как лучшего бомбардира советской сборной. Она пожала мне руку и пожелала удачи. Что и говорить, приятно было услышать добрые слова от персоны такого масштаба. А после банкета, когда футболисты могли позволить себе немного расслабиться и немного выпить, были… танцы. В этот момент произошла приятная неожиданность. Из состава советской сборной королева выбрала меня для танца и через мгновение мы уже двигались вместе в такт музыки.

– Это был вальс?

– Нет, обычный медленный танец.

- Во время танца парой-тройкой фраз с монаршей партнершей обменялись?

- Да нет, ведь я не владел английским. Да и королева, соблюдая определенные требования этикета, к разговорам не прибегала. Мы просто мило танцевали.

– За банкетным столом Елизавета II спиртное употребляла?

– Если честно, я не видел. Хотя думаю, что на подобных вечеринках пить алкогольные напитки ей по статусу не положено. Возможно, королеве наливали и она пригубила, но не более того.

- Жена Алла, узнав впоследствии о танце с королевой, задним числом вас случайно не ревновала?

– Нет. Она мне сказала: "К такой знаменитой женщине можно и не ревновать" (смеется). Хотя я боялся изменить своей жене, ведь она всегда была для меня моей королевой. И даже если Елизавета II этого пожелала бы, это было бы нереально! (Громко смеется вместе с женой, которая была рядом).

– А муж королевы, принц Филипп, искоса на лучшего бомбардира сборной СССР не поглядывал?

– (Улыбается). Да нет. Они друг друга очень любили и прожили в гармонии почти 74 (!) года. Принц Филипп умер чуть раньше королевы, весной 2021 года.

- Как отреагировали на ваш танец с монаршим лицом партнеры по сборной СССР?

– Постоянно меня "травили". Долго, до следующего чемпионата мира!

- Во время торжественного приема у королевы игроки сборной СССР оказались в компании многих футбольных звезд мирового масштаба. Совместное фото с кем-то из них делали?

- К сожалению, фотографа на том мероприятии не было – только переводчик. Жаль, ведь я подходил ко всем известным личностям. Дело в том, что тренер нашей сборной Гавриил Качалин попросил меня взять для него автографы звезд. Он протянул мне специальный альбом и ручку – и я обошел всех, о ком он просил. Каждый охотно расписался. Сейчас жалею, что не взял автографы звездных коллег и для себя. Молод был, многое не понимал. Была бы замечательная память о том ярком для меня Мундиале. Единственный автограф, который у меня есть с того турнира, так это португальца Эйсебио. Правда, он расписался не на торжественном приеме королевы, а во время финального матча Англия – ФРГ. Мы с Эйсебио случайно оказались рядом на служебной трибуне стадиона "Уэмбли". Наши места разделял только один человек, поэтому я воспользовался таким соседством и протянул португальцу билет участника чемпионата мира. Сразу же узнав меня, по моей просьбе Эйсебио отреагировал доброжелательной улыбкой и оставил автограф, который храню до сих пор. Это дорогой для меня раритет.

– А футболку, в которой играли на мировом первенстве в Англии, сохранили?

- Нет, к сожалению. Долго она у меня дома хранилась, однако со временем футболка потускнела, да и надпись на ней немного стерлась. Однажды кто-то меня уговорил – и я ее подарил. Даже и не вспомню кому. Теперь тоже понимаю, что этого не стоило было делать. Но опять же – молодость…

– Какой вам запомнилась Елизавета II?

- Очень красивая и обаятельная молодая женщина (ей тогда было всего 40 лет). Позитивная, веселая. А еще понравилось, что несмотря на свой высокий статус, она оказалась довольно простой и доброжелательной. Это было видно и по телевизионным сюжетам и репортажам. Сколько бы королеву не показывали, она всегда была приветлива и улыбалась, и вела себя скромно. До сих пор вспоминаю ее фразу: "Все говорят, что футбол – тяжелое дело, в котором нужно добиваться успеха. Однако не нужно забывать, что это еще и отличная игра". Кстати, именно королева вручала приз "Золотую богиню" капитану сборной Англии Бобби Муру, а наставник английской национальной команды Альф Рамсей за победу на мировом первенстве был возведен в ранг рыцаря.

– Как отреагировали на новость о смерти королевы Великобритании?

– Как-то стало не по себе. Королева – это же целая эпоха! Управлять семь десятилетий подряд – это уникальное явление в мировой истории. Подобного, вероятно, никогда не будет. Накануне я смотрел телетрансляцию, где люди в Великобритании, узнав о смерти монархини, плакали. Елизавету II все уважали и любили, и, возможно, именно поэтому положительная энергетика британцев позволила ей прожить столько лет.

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