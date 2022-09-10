Под звуки скрипки. Военные спели гимн Украины. Видео
Вдохновляющее исполнение
Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором военные исполняют гимн страны. Защитники Украины спели под аккомпанемент скрипки. Подпись над видео гласит: "Before the battle" ("Перед битвой").
Before the battle. pic.twitter.com/qntWSM3XsQ— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022
Ранее генштаб ВСУ сообщил о
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