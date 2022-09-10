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Под звуки скрипки. Военные спели гимн Украины. Видео

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Вдохновляющее исполнение

Под звуки скрипки. Военные спели гимн Украины. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором военные исполняют гимн страны. Защитники Украины спели под аккомпанемент скрипки. Подпись над видео гласит: "Before the battle" ("Перед битвой").

Ранее генштаб ВСУ сообщил о продолжении освобождения населенных пунктов на Харьковском и Южнобужском направлениях. Также поступают сообщения о выходе украинской армии на подступы к Лисичанску.

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В статье: война с Россией ВСУ
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