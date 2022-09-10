Зеленский: Движение ВСУ на разных направлениях продолжается - освобождены около 2 тысяч км
Традиционное обращение президента
twitter.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 10 сентября.
"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.
Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет.
Благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.
Благодарю за обеспечение ситуации в Балаклее воинам 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город.
Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые на этих неделях сделали еще более ощутимым приближение нашей победы", - рассказал президент.
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