Зеленский: Движение ВСУ на разных направлениях продолжается - освобождены около 2 тысяч км

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 10 сентября.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.

Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет.

Благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.

Благодарю за обеспечение ситуации в Балаклее воинам 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые на этих неделях сделали еще более ощутимым приближение нашей победы", - рассказал президент.