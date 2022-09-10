Павелко: россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с россией.

"Россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине, в том числе и футбольной инфраструктуре нашего государства", - написал Павелко на своей странице в фейсбуке.