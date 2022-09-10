Павелко: россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций
Глава УАФ о возможном проведении товарняка между Боснией и рф
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с россией.
"Россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине, в том числе и футбольной инфраструктуре нашего государства", - написал Павелко на своей странице в фейсбуке.
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Источник:Фейсбук Андрея Павелко
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