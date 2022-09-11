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За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 400 россиян и уничтожили три самолета – Генштаб

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В общей сложности – более 80 единиц обезвреженной техники

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 400 россиян и уничтожили три самолета – Генштаб

Телеграм-канал Бавовна

Новина українською

Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил очередные сутки украинского противостояния российской армии.

За субботу было ликвидировано 400 российских солдат. Также ВСУ уничтожили 83 единицы техники, в том числе три самолета, один вертолет и 18 танков.

Украинские военные нанесли наибольше вреда противнику на Харьковском и Донецком направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 52650 (+400 за последние сутки) лиц ликвидировано;
  • танков ‒ 2154 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин – 4617 (+33) ед;
  • артиллерийских систем – 1263 (+4) ед;
  • РСЗО – 311 (+0) ед;
  • средств ПВО ‒ 162 (+0) ед;
  • самолетов – 242 (+3) ед;
  • вертолетов – 213 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);
  • крылатых ракет – 216 (+1);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед;
  • специальной техники – 117 (+1).
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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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