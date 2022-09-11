За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 400 россиян и уничтожили три самолета – Генштаб

Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил очередные сутки украинского противостояния российской армии.

За субботу было ликвидировано 400 российских солдат. Также ВСУ уничтожили 83 единицы техники, в том числе три самолета, один вертолет и 18 танков.

Украинские военные нанесли наибольше вреда противнику на Харьковском и Донецком направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: