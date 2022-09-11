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пушилин исчез, его местонахождение сейчас не известно, - Андрющенко

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пушилин исчез, его местонахождение сейчас не известно, - Андрющенко

Фото: Аргументы и факты

Новина українською

Главарь так называемой "днр" денис пушилин исчез - его местонахождение пока не известно. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был быть в Мариуполе на концерте на костях. Потом вместе с Иващенко ехать в сторону побережья (знаем, куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин не знает никто. Как интересно складывается" , – написал он.

Также известно, что коллаборант Константин Иващенко, назначенный главой оккупационной администрации Мариуполя, "тоже навострил лыжи в сторону Новоазовска, но его собственная охрана прозрачно намекнула, что в Новоазовск при нынешних условиях он поедет только в гробу".

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко денис пушилин
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