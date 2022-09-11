Энергоатом: Запорожская АЭС полностью остановлена

В ночь с 10 на 11 сентября 6-й энергоблок Запорожской атомной электростанции был отключен от сети. Об этом сообщает "Энергоатом".

Пока идет подготовка к переводу его в холодное состояние. Отмечается, что последние трое суток шестой энергоблок работал только для заживления внутренних потребностей АЭС. Причиной стали постоянные обстрелы российской стороны, из-за которых были повреждены линии связи электростанции.