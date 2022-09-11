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Энергоатом: Запорожская АЭС полностью остановлена

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(1 голосов)

Шестой энергоблок уже не работает

Энергоатом: Запорожская АЭС полностью остановлена

Енергоатом

Новина українською

В ночь с 10 на 11 сентября 6-й энергоблок Запорожской атомной электростанции был отключен от сети. Об этом сообщает "Энергоатом".

Пока идет подготовка к переводу его в холодное состояние. Отмечается, что последние трое суток шестой энергоблок работал только для заживления внутренних потребностей АЭС. Причиной стали постоянные обстрелы российской стороны, из-за которых были повреждены линии связи электростанции.

“Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодной остановки.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

НАЭК "Энергоатом" предпринимает все возможные мероприятия, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего", - добавляет "Энергоатом".

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В статье: Энергоатом Запорожская АЭС
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
11.09.2022 в 09:56
Ну и слава Богу, от греха подальше, а был бы второй Чернобыль.
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