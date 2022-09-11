Гайдай: Очереди на выезд с Луганщины на россию – километровые. Захватчики упаковывают чемоданы

россияне и коллаборанты бегут с Луганщины в сторону россии. Украинский флаг в Кременной они не решаются снимать. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Украинский Флаг, который минувшей ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной на своем месте, и сейчас рашисты уже все поняли, поэтому снимать не решаются. россияне и коллаборанты бегут с Луганщины, едут в сторону россии. Очереди на выезд – километровые. Упаковывают чемоданы захватчики Луганска, Алчевска и других городов, которые были захвачены еще в 2014-м. Продвижение огромное. Точечно идут бои, но в основном оккупанты бегут", - заверяет Гайдай.

Также чиновник спрогнозировал, что в ближайшее время украинцы смогут услышать хорошие новости из Сватово, Кременной и Рубежного.