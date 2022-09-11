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Секретарь СНБО: ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы

Общие новости
(1 голосов)

И также в этих интересах – уничтожение наступательного потенциала рф

Секретарь СНБО: ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда Вооруженные Силы Украины прекратят наступательные действия:

“ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств”

Также Данилов добавил, при каких условиях возможны переговоры с россией и как окончательно завершить войну:

“Как только мы освободим всю нашу территорию, потом мы сможем о чем-то с ними говорить.

Окончание войны – это освобождение всех наших территорий. Но мы должны понять: если россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну.

Поэтому наша задача – сделать россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране”

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В статье: война с Россией Алексей Данилов СНБО
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Источник:
Голос Америки

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
11.09.2022 в 10:30
Москва?
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