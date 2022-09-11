Украина – Польша: Видео-онлайн трансляция матча 1/8 финала Евробаскета-2022

11 сентября в 13:00 по киевскому времени состоится матч 1/8 финала Евробаскета-2022 между сборными Украины и Польши.

Это будет третья официальная встреча сборных в истории, но впервые команды сыграют в финальной части чемпионата Европы. В последний раз команды играли между собой еще в отборе на Евробаскет-2007. Тогда сборные обменялись победами.