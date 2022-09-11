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ВСУ за пять дней освободили больше территорий, чем россия захватила с апреля, - ISW

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Фантастический успех нашей армии

ВСУ за пять дней освободили больше территорий, чем россия захватила с апреля, - ISW

Генштаб ВСУ

Новина українською

Украинские силы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября, сообщает Институт изучения войны:

"Украинские силы, скорее всего, захватят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они еще этого не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте.

Это предотвратило бы продвижение россии на северо-запад Донецкой области вдоль трассы E40, которую российские военные пытались использовать для обхода украинских позиций на линии Славянск — Краматорск с фланга.

Успешное окружение российских войск, бегущих из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных российских сил и усугубит проблемы с живой силой и моральным духом русских. Российские военные корреспонденты и миллогеры также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы, по крайней мере, частично закрывают котел в некоторых районах", - написано в отчете.

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В статье: Харьков война с Россией ISW
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Источник:
ISW

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