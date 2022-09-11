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Залужный: С начала сентября ВСУ освободили более 3000 кв. км оккупированных территорий

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До выхода на госграницу в Харьковской области остается 50 км

Залужный: С начала сентября ВСУ освободили более 3000 кв. км оккупированных территорий

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о промежуточных результатах контраступления украинской армии:

“Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км.

На этих фотографиях – результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами.

Вечная Память павших в боях за Украину!”, - отметил Залужный.

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В статье: Валерий Залужный ВСУ
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