Залужный: С начала сентября ВСУ освободили более 3000 кв. км оккупированных территорий
До выхода на госграницу в Харьковской области остается 50 км
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о промежуточных результатах контраступления украинской армии:
“Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.
На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км.
На этих фотографиях – результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.
Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.
Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами.
Вечная Память павших в боях за Украину!”, - отметил Залужный.
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