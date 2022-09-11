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россияне собираются в очередной раз обстрелять ЗАЭС, - ГУР

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(1 голосов)

Враг продолжает совершать провокации

россияне собираются в очередной раз обстрелять ЗАЭС, - ГУР

Енергоатом

Новина українською

Российские оккупанты запланировали очередной обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в этом ВСУ, сообщает украинская разведка.

"Получена информация, что подразделениям 94 дивизии росгвардии, дислоцирующейся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения", - написано в отчете ГУР.

Как известно, ранее россияне уже совершали обстрелы нескольких служебных помещений станции.

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В статье: война с Россией ЗАЭС ГУР
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Источник:
Телеграм ГУР МО

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
11.09.2022 в 15:21
Понятно
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