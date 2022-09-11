россияне собираются в очередной раз обстрелять ЗАЭС, - ГУР

Российские оккупанты запланировали очередной обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в этом ВСУ, сообщает украинская разведка.

"Получена информация, что подразделениям 94 дивизии росгвардии, дислоцирующейся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения", - написано в отчете ГУР.

Как известно, ранее россияне уже совершали обстрелы нескольких служебных помещений станции.