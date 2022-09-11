Кулеба: Лучшее место для переговоров с путиным - это поле боя
Украина не собирается идти на уступки
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лучший способ вести переговоры с путиным – это на поле боя:
"Президент Макрон имеет право решать с кем говорить. Однако опыт нам показал, что лучшее место для обсуждений с путиным – это поле боя.
путину вы всегда можете звонить по телефону, это не принесет результатов. Это не имеет смысла, потому что он – лжец, и я думаю, что Эмманюэль Макрон это знает. Я помню чрезвычайные усилия, которые он предпринял перед войной, чтобы предотвратить конфликт. сработало. Ничего не указывает, что путин с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам.
Любая война завершается дипломатией. Еще предстоит увидеть, при каких условиях мы подойдем к этому моменту. В лице победителя? Или побежденного? Вот что имеет значение. Мы хотим сидеть за столом переговоров в положении победителя. А это решается на поле боя" , – сказал он.
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