Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские летчики планируют побег в страны Южной Америки.

На фоне отступления российской армии, в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины.

Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии члены экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.

Так же, как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки.