ГУР МО: российские летчики, которые бомбили Украину планируют побег в Южную Америку
Из-за неизбежности поражения и привлечении к ответственности
ГУР МО
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские летчики планируют побег в страны Южной Америки.
На фоне отступления российской армии, в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины.
Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии члены экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.
Так же, как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки.
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