  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР МО: российские летчики, которые бомбили Украину планируют побег в Южную Америку
В тренде

ГУР МО: российские летчики, которые бомбили Украину планируют побег в Южную Америку

Общие новости
(1 голосов)

Из-за неизбежности поражения и привлечении к ответственности

ГУР МО: российские летчики, которые бомбили Украину планируют побег в Южную Америку

ГУР МО

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские летчики планируют побег в страны Южной Америки.

На фоне отступления российской армии, в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины.

Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии члены экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.

Так же, как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде