Во многих областях Украины пропала электроэнергия

Вечером, 11-го сентября во многих городах Украины пропало электроэнергия.

В частности, в Харьковской и Днепропетровской области многие жители остались без света. Проблемы со светом также наблюдаются на Сумщине и Полтавщине.

Дергачевский городской совет (Харьковская область) сделал официальное заявление, что на данный момент территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры. Харьковоблэнерго уже работает над решением этой проблемы.

В свою очередь, глава Сумской ОДА Дмитрий Живицкий сообщил, что напряжение в электросети упало по всей области. Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте.

Всем жителям рекомендуют по возможности отключить электроприборы и бытовую технику во избежание ее повреждения!

По последним данным проблемы с электричеством есть и в Донецкой области.