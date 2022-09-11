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Во многих областях Украины пропала электроэнергия

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россияне ударили по критической инфраструктуре

Во многих областях Украины пропала электроэнергия

Новина українською

Вечером, 11-го сентября во многих городах Украины пропало электроэнергия.

В частности, в Харьковской и Днепропетровской области многие жители остались без света. Проблемы со светом также наблюдаются на Сумщине и Полтавщине.

Дергачевский городской совет (Харьковская область) сделал официальное заявление, что на данный момент территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры. Харьковоблэнерго уже работает над решением этой проблемы.

В свою очередь, глава Сумской ОДА Дмитрий Живицкий сообщил, что напряжение в электросети упало по всей области. Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте.

Всем жителям рекомендуют по возможности отключить электроприборы и бытовую технику во избежание ее повреждения!

По последним данным проблемы с электричеством есть и в Донецкой области.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.09.2022 в 21:25
Чим ближче до московії, тим більше проблем.
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