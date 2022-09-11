В Днепропетровской области сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре

Голова Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что вечером 11-го сентября россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре в регионе. Некоторые города и общины области остались без света.

Над устранением неполадок уже работают коммунальные службы.

Также россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Городской голова Игорь Терехов подтвердил попадание по объекту.

В результате российского удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы. Специалисты облэнерго и коммунальные службы Харькова уже работают над устранением тех повреждений, что городу нанес враг.

Что касается Сумской области, то за информацией головы ОВА Дмитрия Живицкого, по состоянию на 21:00 в регионе отсутствует электроснабжение в 135 населенных пунктах Ахтырского района.

Также в некоторых населённых пунктах области нет воды. Аварийные службы уже работают над устранением этих проблем.