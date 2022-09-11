россияне нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5
Трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя
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Сегодня вечером россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате чего многие населенные пункты остались без света и воды.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что россияне нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5.
"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма россии и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла.
Такой трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - написал Подоляк в своем твиттере.
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