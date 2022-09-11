Зеленский: Полностью обесточены Харьковская и Донецкая области
Президент об очередном террористическом акте россиян
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вечерний варварский удар россиян по украинской энергетической инфраструктуре.
"Полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре.
Никаких военных объектов только цель оставить людей без света и тепла", - написал президент.
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Источник:Twitter ZelenskyyUa
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