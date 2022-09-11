Зеленский: Наши воины удержали врага, а теперь гонят оккупантов на всех направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 200 дней полномасштабного российского вторжения.

"Сегодня – 200 дней нашего сопротивления. Нашей борьбы. Нашей отечественной войны. За свободу, за независимость, за право быть. В эти 200 дней нам немало удалось, но самое важное, а потому самое тяжелое – впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди. И кому сейчас труднее всего, потому что они делают самое важное.

Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободны. Несокрушимые, а потому мы независимы. Наши бойцы, которые героически удержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. По всех направлениях, но двигаясь только в одном – вперед и к победе.

200 дней украинского сопротивления. Почти 5 тысяч часов. Почти 300 тысяч минут. Почти 20 миллионов секунд. И ровно столько же причин, чтобы всем, благодаря кому это возможно, сказать сегодня "спасибо". Миллионы раз. Без всяких "почти". Сказать, что мы верим в них, верим в их победу. Без всяких "почти".

Это все наши воины Вооруженных сил Украины!", - рассказал президент.