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Зеленский: Наши воины удержали врага, а теперь гонят оккупантов на всех направлениях

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Обращение президента по итогам 200 дней войны

Зеленский: Наши воины удержали врага, а теперь гонят оккупантов на всех направлениях

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 200 дней полномасштабного российского вторжения.

"Сегодня – 200 дней нашего сопротивления. Нашей борьбы. Нашей отечественной войны. За свободу, за независимость, за право быть. В эти 200 дней нам немало удалось, но самое важное, а потому самое тяжелое – впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди. И кому сейчас труднее всего, потому что они делают самое важное.

Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободны. Несокрушимые, а потому мы независимы. Наши бойцы, которые героически удержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. По всех направлениях, но двигаясь только в одном – вперед и к победе.

200 дней украинского сопротивления. Почти 5 тысяч часов. Почти 300 тысяч минут. Почти 20 миллионов секунд. И ровно столько же причин, чтобы всем, благодаря кому это возможно, сказать сегодня "спасибо". Миллионы раз. Без всяких "почти". Сказать, что мы верим в них, верим в их победу. Без всяких "почти".

Это все наши воины Вооруженных сил Украины!", - рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
11.09.2022 в 23:45
У меня есть информация что быстрое и успешное контр-наступление ВСУ произошло из-за того, что о нем не знал Ермак и Зеленая Залуба. То есть американцы напрямую через Залужного начали блестящую и неожиданную атаку на вс расии. Иначе орки подготовились бы к нему. Если это действительно так, надо прямо щас идти и шатать Банковую и выносить вперед ногами агентов ФСБ Ермака и его слугу Зеленую Залубу!
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Romerik (YNWA)
12.09.2022 в 00:22
Да да. "Внєшнєє управлєніє". Не кури більше свою дрянь
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