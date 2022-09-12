Ночной террор: россияне ударили по Днепропетровщине, Запорожью, Краматорску и Харькову, есть жертвы

Ночью россияне били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины. Никопольский накрыли огнем трижды. Попали по трем громадам – Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются. В Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольской громаде. Побиты дома и газопровод. Люди не пострадали. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о том, что в Запорожье ночью были слышны звуки взрывов.

Под обстрелом ночью находился Новобаварский район Харькова. Попадание в жилой дом. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Само здание частично разрушено. Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове ночью было восстановлено, сейчас происходит наполнение системы. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Также оккупанты нанесли удар по Краматорску. российские ракеты в Краматорске попали в больницу, 2 частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших.