Ночной террор: россияне ударили по Днепропетровщине, Запорожью, Краматорску и Харькову, есть жертвы
Нелюди
Резниченко Телеграм-канал
Ночью россияне били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины. Никопольский накрыли огнем трижды. Попали по трем громадам – Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются. В Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольской громаде. Побиты дома и газопровод. Люди не пострадали. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о том, что в Запорожье ночью были слышны звуки взрывов.
Под обстрелом ночью находился Новобаварский район Харькова. Попадание в жилой дом. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Само здание частично разрушено. Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове ночью было восстановлено, сейчас происходит наполнение системы. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Также оккупанты нанесли удар по Краматорску. российские ракеты в Краматорске попали в больницу, 2 частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших.
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