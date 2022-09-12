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ВСУ на юге за сутки уничтожили около полусотни россиян, четыре танка и склад боеприпасов

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Оперативное командование на связи

ВСУ на юге за сутки уничтожили около полусотни россиян, четыре танка и склад боеприпасов

Генштаб ЗСУ

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Авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

За день на южном фронте российско-оккупационные войска потеряли: 40 солдат; 4 танка; 4 единицы бронированной техники; 3 самоходных гаубицы "Мста-С"; склад боеприпасов в Каховке.

В Черном море находятся четыре российских надводных ракетоносителя, которые оснащены 36 ракетами типа "Калибр", а также 4 больших десантных корабля.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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