Генштаб: 11 сентября ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией по состоянию на 06:00 по киевскому времени 12.09.2022 по поводу российского вторжения. Начались двести первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Так, в целом за прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. На данный момент производятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Также из строительства Генштаба интересно выделить тот факт, что за 12 сентября на Славянском направлении российские захватчики обстрелов не вели.