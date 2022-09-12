Генштаб: 11 сентября ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области
Слава нашим героям!
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией по состоянию на 06:00 по киевскому времени 12.09.2022 по поводу российского вторжения. Начались двести первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Так, в целом за прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. На данный момент производятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.
Также из строительства Генштаба интересно выделить тот факт, что за 12 сентября на Славянском направлении российские захватчики обстрелов не вели.
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