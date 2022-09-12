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Добавили еще один самолет и 300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Скоро будет 250 сбитых самолетов

Добавили еще один самолет и 300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

фото - Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля и с учетом потерь за воскресенье, 12 сентября.

За минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 300 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 52950 человек. Также были уничтожены 63 единицы техники, в том числе один самолет.

Потери россиян в технике

  • танков - 2168 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 4640 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 1269 (+6) ед,
  • РСЗО - 311 (+0) ед,
  • средства ПВО - 162 (+0) ед,
  • самолетов - 243 (+1) ед,
  • вертолетов - 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
  • крылатые ракеты – 216 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,
  • специальная техника – 117 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне в воскресенье понесли на Криворожском и Донецком направлениях.

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В статье: война с Россией
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