Зеленский – россиянам: Вы до сих пор думаете, что можете нас испугать, сломать, склонить к уступкам?
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Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN.
"Что касается их ультиматумов, то мне безразлично, кто эти ультиматумы выдвигал – путин или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – "Минск-2", -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что "Минск" – пустая бумажка, которая позволит россии отдохнуть перед следующим вторжением".
Также Зеленский обратился к ВСУ:
"Сегодня ваши действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас. Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, обычного понедельника или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью, защищает свою страну. ВСУ для нас точно первая армия мира".
How war has changed Ukraine—and what lies ahead, as a counteroffensive is underway: part 1 of my exclusive, wide-ranging interview w/ Ukrainian Pres. @ZelenskyyUa this week in Kyiv— Fareed Zakaria (@FareedZakaria) September 11, 2022
From today’s GPS: pic.twitter.com/KYe8w8GkQ3
И россиянам:
"Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство". И мы будем с газом, светом, водой и пищей.. и БЕЗ вас!"
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