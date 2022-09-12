Зеленский – россиянам: Вы до сих пор думаете, что можете нас испугать, сломать, склонить к уступкам?

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

"Что касается их ультиматумов, то мне безразлично, кто эти ультиматумы выдвигал – путин или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – "Минск-2", -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что "Минск" – пустая бумажка, которая позволит россии отдохнуть перед следующим вторжением".

Также Зеленский обратился к ВСУ:

"Сегодня ваши действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас. Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, обычного понедельника или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью, защищает свою страну. ВСУ для нас точно первая армия мира".

How war has changed Ukraine—and what lies ahead, as a counteroffensive is underway: part 1 of my exclusive, wide-ranging interview w/ Ukrainian Pres. @ZelenskyyUa this week in Kyiv



From today’s GPS: pic.twitter.com/KYe8w8GkQ3 — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) September 11, 2022

И россиянам: