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ISW: Украина переломила ход войны, но она, скорее всего, затянется до 2023 года

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Прогнозы аналитиков

ISW: Украина переломила ход войны, но она, скорее всего, затянется до 2023 года

Генштаб ВСУ

Новина українською

ВСУ нанесли крупное поражение рф, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе контрнаступления. Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области.

Нынешнее контрнаступление не положит конец войне, так считают эксперты ISW. ВСУ придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированных рф территорий, поэтому война, скорее всего, затянется до 2023 года.

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Украина переломила ход войны в свою пользу. ВСУ, очевидно, будут чаще диктовать место и характер масштабных боевых действий, а рф будет все чаще неадекватно реагировать на давление со стороны Украины.

В то же время в Институте изучения войны изучают, что потеря Изюма ставит под угрозу первоначальный план российской военной кампании на этом этапе войны и гарантирует, что любое продвижение россиян вблизи Бахмута или вокруг Донецка не может быть решающим. Так как наступательные действия не будут иметь необходимого масштаба из-за невозможности поддержать их с севера области, нынешние российские атаки в Донецкой области потеряли оперативное значение.

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В статье: война с Россией ISW
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Источник:
ISW

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