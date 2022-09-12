Командование Восток показало, как украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету

Воздушное командование "Восток" показало, как ПВО сбило ракеты, которые шли на Днепр:

"Мгновенная реакция наших стражей неба! Красивая работа! Держим строй!"

Напомним, подразделениями "Восхок" было сбито 7 крылатых ракет на Днепропетровщине. Из них 5 – Х-101, 2 – Калибр. Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области. Всего 9 из 11.

Противовоздушная оборона (скор. ПВО) — совокупность организационных мероприятий и боевых действий для отражения вражеского удара с воздуха, прикрытие группировок собственных наземных войск или важных объектов в тылу. Военная ПВО способствует завоеванию и удержанию господства в воздухе. Она организуется на всех этапах и всех видах боя, в ходе передвижения войск и во время их постоянного расположения.