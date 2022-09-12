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Глава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией

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Глава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с россией.

"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию россии. Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двухлетняя Купянского района. На отдельных участках вышли к государственной границе с рф".

Также Кирилл Тимошенко написал, что "метр за метром ВСУ увольняют Харьковщину: это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев".

"На деоккупированные территории будет доставлена ​​первая помощь – это 11 000 наборов с продуктами и столько же гигиенических наборов. Конечно, и товары для детей: питание, подгузники, детские средства гигиены. Это то, что необходимо немедленно".

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В статье: война с Россией Кирилл Тимошенко Олег Синегубов
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