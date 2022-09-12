Подразделения россиян на юге пытаются провести переговоры с ВСУ о сдаче оружия
Орки, бегите с нашей земли, или сдавайтесь
Генштаб ВСУ
Определенные группировки войск россии из-за наступления Вооруженных сил Украины пытаются выйти на контакт с украинскими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры о возможных условиях сдачи оружия. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.TV.
"Мы продолжаем продвижение, это движение достаточно убедительное и мощное. Оно имеет влияние не только географическое, но и психологическое. Некоторые вражеские подразделения выискивают способы выйти на определенный контакт с нашими силами, чтобы провести так называемые переговоры о возможных условиях сдачи оружия".
После сдачи оружия оккупанты рассчитывают на переход под эгиду международного гуманитарного права. Они осознают, что зажаты между берегом Днепра и Силами обороны, поэтому ищут способы сохранить себе жизнь.
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