Подразделения россиян на юге пытаются провести переговоры с ВСУ о сдаче оружия

Определенные группировки войск россии из-за наступления Вооруженных сил Украины пытаются выйти на контакт с украинскими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры о возможных условиях сдачи оружия. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.TV.

"Мы продолжаем продвижение, это движение достаточно убедительное и мощное. Оно имеет влияние не только географическое, но и психологическое. Некоторые вражеские подразделения выискивают способы выйти на определенный контакт с нашими силами, чтобы провести так называемые переговоры о возможных условиях сдачи оружия".

После сдачи оружия оккупанты рассчитывают на переход под эгиду международного гуманитарного права. Они осознают, что зажаты между берегом Днепра и Силами обороны, поэтому ищут способы сохранить себе жизнь.