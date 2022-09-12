Посол Германии – о сроках поставок Украине немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T

Германия планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, еще две – в начале следующего. Об этом рассказала в интервью "Радио НВ" посол Германии Анка Фельдгузен.

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Под защитой окажется большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно будет еще в этом году, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года ", – отметила Фельдгузен.

Посол также сказала, что официальный Берлин был "в восторге" от наступления ВСУ на востоке и на юге.

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Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.