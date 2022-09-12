Плюс пять населенных пунктов. ВСУ освободили около 500 квадратных километров на юге
Слава героям!
ОК Південь
Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге освободили от орков по меньшей мере пять населенных пунктов. Об этом сообщила представитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиа-центре "Укринформ".
"Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров. Можем провозгласить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой пруд и Миролюбовка на сегодня уже освобождены".
Гуменюк добавила, что оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия, в частности вокруг Херсона, осаждают город кольцом блокпостов и патрулей. ВСУ держат под огневым контролем эту территорию.
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