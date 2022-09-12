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Плюс пять населенных пунктов. ВСУ освободили около 500 квадратных километров на юге

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Слава героям!

Плюс пять населенных пунктов. ВСУ освободили около 500 квадратных километров на юге

ОК Південь

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Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге освободили от орков по меньшей мере пять населенных пунктов. Об этом сообщила представитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиа-центре "Укринформ".

"Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров. Можем провозгласить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой пруд и Миролюбовка на сегодня уже освобождены".

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Гуменюк добавила, что оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия, в частности вокруг Херсона, осаждают город кольцом блокпостов и патрулей. ВСУ держат под огневым контролем эту территорию.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь Наталья Гуменюк
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