"Массовый обстрел". россияне вновь ударили по Харькову – есть погибшие, в городе пропали свет и вода
россияне – нелюди
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов – о последствиях дневной тревоги для региона:
"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Не игнорируйте сигналы тревоги! Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, 1 человек погиб, 4 человека ранено. Медики продолжают работать. Оккупанты нанесли удары по двум районам города – Основянскому и Киевскому", - сказал Синегубов.
"Обстрел Харькова. Массовый. Попадание в центр города, прилеты в Основянский и Киевский районы. Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - отметил Терехов.
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