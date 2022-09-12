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"Массовый обстрел". россияне вновь ударили по Харькову – есть погибшие, в городе пропали свет и вода

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россияне – нелюди

"Массовый обстрел". россияне вновь ударили по Харькову – есть погибшие, в городе пропали свет и вода

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов – о последствиях дневной тревоги для региона:

"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Не игнорируйте сигналы тревоги! Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, 1 человек погиб, 4 человека ранено. Медики продолжают работать. Оккупанты нанесли удары по двум районам города – Основянскому и Киевскому", - сказал Синегубов.

"Обстрел Харькова. Массовый. Попадание в центр города, прилеты в Основянский и Киевский районы. Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - отметил Терехов.

Читайте такжеГлава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией

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В статье: война с Россией Олег Синегубов Игорь Терехов
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