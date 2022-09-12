Спецназ Нацгвардии сбил российский Су-25, взял до десятка пленных и захватил два БТРа
Урожайный день
Getty Images/Global Images Ukraine
Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и взял в плен до десятка российских оккупантов вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.
Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25.
Через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз.
При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов.
Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов.
Кроме того, нацгвардейцы захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии "и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения".
Популярное сейчас
- Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 12 - 18 сентября
- У оккупантов растет количество дезертиров - сводка Генштаба за 9 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО