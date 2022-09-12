Спецназ Нацгвардии сбил российский Су-25, взял до десятка пленных и захватил два БТРа

Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и взял в плен до десятка российских оккупантов вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25.

Через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз.

При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов.

Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов.

Кроме того, нацгвардейцы захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии "и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения".