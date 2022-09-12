В Кремле отказались отводить войска от Запорожской АЭС
Сами оккупанты с ЗАЭС не уберутся
t.me/energoatom_ua
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует отводить войска с территории Запорожской АЭС.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
"Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, главное - заставить Украину прекратить обстрелы станции, они чреваты катастрофическими последствиями", - сказал спикер Кремля.
Напомним, что в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
Популярное сейчас
- Подразделения россиян на юге пытаются провести переговоры с ВСУ о сдаче оружия
- Источник: Клуб АПЛ попробует подписать Мудрика зимой
- Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом
- Оккупантам прилетело на блокпосту Тарелка в захваченной Васильевке - ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО