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В Кремле отказались отводить войска от Запорожской АЭС

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Сами оккупанты с ЗАЭС не уберутся

В Кремле отказались отводить войска от Запорожской АЭС

t.me/energoatom_ua

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует отводить войска с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, главное - заставить Украину прекратить обстрелы станции, они чреваты катастрофическими последствиями", - сказал спикер Кремля.

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Напомним, что в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.

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В статье: война с Россией
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