Шольц и немецкие танки для Украины: Германия не может действовать сама
Канцлер снова тактично ушел от прямого ответа
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Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.
В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.
"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.
По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.
"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.
В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.
"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.
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