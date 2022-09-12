  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц и немецкие танки для Украины: Германия не может действовать сама
В тренде

Шольц и немецкие танки для Украины: Германия не может действовать сама

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Канцлер снова тактично ушел от прямого ответа

Шольц и немецкие танки для Украины: Германия не может действовать сама

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.

"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.

По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.

Читайте такжеГермания передала Украине первый радар для выявления артиллерии и пять Гепардов

"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.

В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.

"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде