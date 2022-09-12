В Крыму за два дня разбились два самолета ВКС россии - ВИДЕО
Штурмовик Су-25 и новейший истребитель Су-34
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В Крыму за пару дней разбились два самолета ВКС России.
Так, в ночь с 10-го на 11-е сентября в районе Красноперекопска упал российский истребитель Су-34. Об этом сообщают местные СМИ.
Пилоты успели катапультироваться.
Интересно, что местные публики предполагают, что самолет сбили свои же средства ПВО (Красноперекопск- Северный Крым, на границе с Херсонщиной), так как местные жители незадолго до падения самолета наблюдали работу российских ПВО.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
А чуть позже стало известно, что 9 сентября на одном из аэродромов Крыма совершил отрицательный взлет штурмовик Су-25.
Видео жеста доброй воли позже появилось в сети. При этом пилот был большим поклонником Кобзона, поэтому решил не катапультироваться.
Стоимость СУ-25 — $11 млн. Сколько стоила подготовка пилота-камикадзе, неизвестно.
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