В Крыму за два дня разбились два самолета ВКС россии - ВИДЕО

В Крыму за пару дней разбились два самолета ВКС России.

Так, в ночь с 10-го на 11-е сентября в районе Красноперекопска упал российский истребитель Су-34. Об этом сообщают местные СМИ.

Пилоты успели катапультироваться.

Интересно, что местные публики предполагают, что самолет сбили свои же средства ПВО (Красноперекопск- Северный Крым, на границе с Херсонщиной), так как местные жители незадолго до падения самолета наблюдали работу российских ПВО.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

А чуть позже стало известно, что 9 сентября на одном из аэродромов Крыма совершил отрицательный взлет штурмовик Су-25.

Видео жеста доброй воли позже появилось в сети. При этом пилот был большим поклонником Кобзона, поэтому решил не катапультироваться.

Стоимость СУ-25 — $11 млн. Сколько стоила подготовка пилота-камикадзе, неизвестно.