  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Крыму за два дня разбились два самолета ВКС россии - ВИДЕО
В тренде

В Крыму за два дня разбились два самолета ВКС россии - ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

Штурмовик Су-25 и новейший истребитель Су-34

В Крыму за два дня разбились два самолета ВКС россии - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Крыму за пару дней разбились два самолета ВКС России.

Так, в ночь с 10-го на 11-е сентября в районе Красноперекопска упал российский истребитель Су-34. Об этом сообщают местные СМИ.

Пилоты успели катапультироваться.

Интересно, что местные публики предполагают, что самолет сбили свои же средства ПВО (Красноперекопск- Северный Крым, на границе с Херсонщиной), так как местные жители незадолго до падения самолета наблюдали работу российских ПВО.

Читайте такжеКулеба: Лучшее место для переговоров с путиным - это поле боя

Официального подтверждения этой информации пока нет.

А чуть позже стало известно, что 9 сентября на одном из аэродромов Крыма совершил отрицательный взлет штурмовик Су-25.

Видео жеста доброй воли позже появилось в сети. При этом пилот был большим поклонником Кобзона, поэтому решил не катапультироваться.

Стоимость СУ-25 — $11 млн. Сколько стоила подготовка пилота-камикадзе, неизвестно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде