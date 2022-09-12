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В Крыму усиливается проукраинское движение. Предатель Аксенов недоволен

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Обещает всех наказать

В Крыму усиливается проукраинское движение. Предатель Аксенов недоволен

krymua

Новина українською

Во временно оккупированном РФ Крыму усилилось проукраинское движение – оккупанты угрожают местным жителям уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" на публичных мероприятиях.

Об этом сообщил так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

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"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства. Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - написал Аксенов.

Также он заявил, что это будет именно уголовная ответственность. По его словам, жителей оккупированного Крыма будут идентифицировать по видеозаписям с мероприятий, увольнять с должностей и закрывать их бизнесы.

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В статье: война с Россией
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