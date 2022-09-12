Гайдай: На Луганщине тоже есть освобожденные населенные пункты
ВСУ продолжают продвижение
facebook.com/sergey.gaidai.loga
Освобожденные населенные пункты в Луганской области есть, там продолжается зачистка, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"После окончательной деоккупации Лимана – эстафету перенимаем мы.
Местным жителям – деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий – находитесь в укрытиях.
Мы не можем называть населённые пункты, но местные меня поймут.
Каждый сантиметр луганской земли отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом", - сказал Гайдай.
Читайте такжеГайдай: Очереди на выезд с Луганщины на россию – километровые. Захватчики упаковывают чемоданы
Также глава ОВА пообещал найти каждого коллаборанта Луганщины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Подразделения россиян на юге пытаются провести переговоры с ВСУ о сдаче оружия
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 12 - 18 сентября
- Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти