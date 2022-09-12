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Гайдай: На Луганщине тоже есть освобожденные населенные пункты

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ВСУ продолжают продвижение

Гайдай: На Луганщине тоже есть освобожденные населенные пункты

facebook.com/sergey.gaidai.loga

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Освобожденные населенные пункты в Луганской области есть, там продолжается зачистка, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"После окончательной деоккупации Лимана – эстафету перенимаем мы.

Местным жителям – деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий – находитесь в укрытиях.

Мы не можем называть населённые пункты, но местные меня поймут.

Каждый сантиметр луганской земли отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом", - сказал Гайдай.

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Также глава ОВА пообещал найти каждого коллаборанта Луганщины.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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