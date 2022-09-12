"Тотальная капитуляция Украины": Медведев истерит после отказа Зеленского вести переговоры с рф

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который, поговаривают, злоупотребляет алкоголем, выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с оккупантами.

Реакция Медведева появилась в Телеграм.

Кремлевского клоуна разозлила позиция украинского лидера. Он снова прибег к угрозам, практически требуя переговоров.

"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.