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"Тотальная капитуляция Украины": Медведев истерит после отказа Зеленского вести переговоры с рф

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На россии все чаще голосят про переговоры

"Тотальная капитуляция Украины": Медведев истерит после отказа Зеленского вести переговоры с рф

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который, поговаривают, злоупотребляет алкоголем, выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с оккупантами.

Реакция Медведева появилась в Телеграм.

Кремлевского клоуна разозлила позиция украинского лидера. Он снова прибег к угрозам, практически требуя переговоров.

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"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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