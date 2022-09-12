"Тотальная капитуляция Украины": Медведев истерит после отказа Зеленского вести переговоры с рф
На россии все чаще голосят про переговоры
фото из свободных источников
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который, поговаривают, злоупотребляет алкоголем, выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с оккупантами.
Реакция Медведева появилась в Телеграм.
Кремлевского клоуна разозлила позиция украинского лидера. Он снова прибег к угрозам, практически требуя переговоров.
"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.
Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.
Популярное сейчас
- Спецназ Нацгвардии сбил российский Су-25, взял до десятка пленных и захватил два БТРа
- Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 12 - 18 сентября
- Футболист-изменник. Экс-игрок сборной Украины вернулся в россию
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО