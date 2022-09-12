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"Стадион, который сделал мою детскую мечту реальностью, разнесли фугасными бомбами" - Ярмоленко стал голосом стадиона в Чернигове

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"Стадион, который сделал мою детскую мечту реальностью, разнесли фугасными бомбами" - Ярмоленко стал голосом стадиона в Чернигове

Фото: УНИАН

Новина українською

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко стал голосом разрушенной арены и рассказал о судьбе черниговского стадиона.

Это видео было снято в рамках проекта Postcards From Ukraine, рассказывающего о различных объектах на территории Украины, которые пострадали с момента вторжения российских оккупантов. При поддержке USAID была создана общая база, в которую вошли около ста пострадавших объекта.

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"У Чернигова был стадион, готовый принимать игры самого высокого уровня. А потом началась война. Стадион, который сделал мою детскую мечту реальностью, разнесли фугасными бомбами", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко начинал карьеру именно в Чернигове.

Стадион имени Юрия Гагарина был разрушен в марте в результате обстрелов российских оккупантов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ) стадион имени Гагарина. Чернигов
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