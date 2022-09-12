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На россии муниципальные депутаты 18 округов собирают подписи за отставку путина

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На россии муниципальные депутаты 18 округов собирают подписи за отставку путина

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В России муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали публичное заявление с требованием отставки президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликовала депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрем, которая занимается сбором подписей.

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"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!" - сказано в заявлении.

Российская журналистка Елена Руковцева подтвердила информацию и добавила, что дело вроде бы идет к "Великой Октябрьской революции, которая опять будет из Питера".

"Депутаты еще из 18 муниципальных округов подписали требование к Путину уйти в отставку. Это они присоединились к тем из Смольнинского МО, которые обвинили его в госизмене", - заявила она.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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