На россии муниципальные депутаты 18 округов собирают подписи за отставку путина
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В России муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали публичное заявление с требованием отставки президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий документ опубликовала депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрем, которая занимается сбором подписей.
"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!" - сказано в заявлении.
Российская журналистка Елена Руковцева подтвердила информацию и добавила, что дело вроде бы идет к "Великой Октябрьской революции, которая опять будет из Питера".
"Депутаты еще из 18 муниципальных округов подписали требование к Путину уйти в отставку. Это они присоединились к тем из Смольнинского МО, которые обвинили его в госизмене", - заявила она.
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