"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- очередной перехват разговора оккупантов
На Харьковщине у россиян большие потери
Оперативне командування Південь
Военный РФ, находясь на Харьковщине, рассказывает об удачном наступлении ВСУ.
Об этом идет речь в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю, них#я себе, #бать.
И еще угнали 6 "Уралов" у нас. Нам уже смс приходят: "Сдавайтесь". Вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. Прям п#здец, как пахнет", - рассказывает оккупант.
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Источник:ГУР МО Украины
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