Маляр: ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории
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Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
Напомним, что масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области.
Кроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.
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